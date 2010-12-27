На Петровском острове судостроительный завод "Алмаз" построит научный центр

Все строительство согласовывает КГИОП.

Судостроительный завод "Алмаз" планирует построить на Петровском острове научно-инновационный центр. Об этом стало известно из заключения КГИОП, информация о котором опубликована на сайте комитета.

Все строительство согласовывает КГИОП, так как Петровский остров находится в охранной зоне. Здание будет высотой не более 11,25 метра. Также на острове сейчас активно строят элитное жилье.

Завод "Алмаз" специализируется на строительства малых кораблей и катеров для ВМФ и спецслужб.

Исторические корпуса бывшего завода имени Калинина станут памятниками.

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