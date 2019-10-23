Исторические корпуса бывшего завода имени Калинина станут памятниками

Однако под охрану попадут не все здания.

Ансамбль зданий "Петербургский трубочный завод" на Уральской улице, 1, будет внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Завод получит статус объекта культурного наследия регионального значения, подписание распоряжение об этом ожидается от председателя КГИОП в ближайшее время. Об этом рассказал "Петербургский дневник" со ссылкой на комитет.



Трубочный завод известен также как бывший Завод им. М.И. Калинина. Охраняться будут меднолитейная мастерская в доме под литерой У, производственный корпус с водонапорной башней и корпус заводоуправления под литерой В, здание мастерских под литерой М, сборочно-снаряжательная мастерская (литера Ч) и дом для сторожей (литера Щ). Практически все корпуса были построены в конце XIX-начале XX веков.

Некоторые постройки останутся без охраны: не повезло бывшему винному городку (лит. Ж), производственным корпусам под литерой В.



Заводские корпуса долго пустовали, пока в 2016 году территорию не выкупил "Максидом". На месте завода планируется новый гипермаркет и общественно-деловая зона.

Ранее в Петербурге анонсировали восстановление памятника XX века "Оранжерея".

Фото: "Петербургский дневник"