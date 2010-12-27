В Петербурге восстановят памятник XX века "Оранжерея"

Объект расположен в Петергофе по адресу: Собственный проспект, д. 84а, литера Е.

Еще один памятник культурного наследия Санкт-Петербурга восстановят по городской программе "Аренда памятника за 1 рубль". Об этом сообщил Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга.

На торги выставили объект культурного наследия "Оранжерея", которая входит "Дворцово-парковый ансамбль "Собственная дача". Оранжерея была построена в конце XX века и представляет собой одноэтажное каменное здание площадью 271,7 кв.м, расположенное на участке площадью 475 квадратных метра.

Начальная цена аукциона - ежемесячная арендная плата на период действия договора аренды объекта до дня выполнения арендатором работ по сохранению и восстановлению памятника: 16 500 рублей в месяц (без учета НДС). После реставрации арендатор будет платить 1 рубль за 1 квадратный метр. Торги состоятся 13 ноября.

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