В храме на Васильевском острове обнаружили уникальную живопись 

Рисунок обнаружили во время реставрации интерьеров Нижнего храма Церкви Благовещения.

Во вторник, 15 октября, стало известно о том, что во время реставрации интерьеров Нижнего храма Церкви Благовещения на Васильевском острове найдена уникальная фреска. Об этом сообщил председатель КГИОП Сергей Макаров.

Реставрация этого уникального храма, одного из старейших в Санкт-Петербурге, проводится по программе КГИОП уже более 20 лет. Можно сказать, что живопись, которую мы раскрыли и законсервировали в Нижнем храме – это "запланированное чудо" заявил он

Изветсно, что изображение представляет собой Новозаветную Троицу в центральной части алтарного свода. По словам экспертов, художник изобразил ее маслом на штукатурке. Специалисты отмечают, что живопись уникальна тем, что она выполнена в традициях "гризайль", но принципиально иной, не темперно-клеевой технике.

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Видео:k.g.i.o.p/Instagram