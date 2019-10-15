Петербургская рок-группа "Центр города" записала песню в поддержку Греты Тунберг

Музыканты надеются, что песня поможет ей в нелегкой борьбе.

В минувшие выходные. 13 октября, в сети появился клип петербургской рок-группы в поддержку экологической активистки из Швеции 16-летней Греты Тунберг. Ролик опубликован на YouTube-канале музыкального коллектива "Центр города".

Грета, Грета, Грета- ум и честь планеты Нет на свете девушки отважнее тебя Но будем честны Грета: ты не мечта поэта Вспомни классика, что мир спасает красота поют музыканты

По словам музыкантов, песня появилась спонтанно, после выступления Греты в ООН. Напомним, что она призвала обсуждать важные экологические проблемы. После выступления Греты Владимир Путин заявил, что не разделяет восторгов общественности. Позже Грете Тунберг присвоили Международную детскую премию мира

Музыканты надеются, что песня поможет ей в нелегкой борьбе.

Ранее мы сообщали о том, что Шнуров заявил о готовности выступить на в протестном митинге оппозиции.

Фото:CentrGoroda/YouTube