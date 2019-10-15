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Шнуров заявил о готовности выступить на в протестном митинге оппозиции

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Так исполнитель прокомментировал выступление рэпера Фейса на московской акции 10 августа.

Во вторник, 15 октября, стало известно о том, что Шнуров готов выступить на в протестном митинге оппозиции. Об этом лидер группировки "ленинград" заявил журналистке Наиле Аскер-заде в эфире передачи "Действующие лица".

Так исполнитель прокомментировал выступление рэпера Фейса на московской акции 10 августа. 

Если бы в Петербурге произошло что-нибудь подобное, наверное я бы вышел

отметил музыкант

При этом Шнуров отметил, что на московскую акцию он бы не поехал, потому что "ему там не место".  Однако, лидер группы "Ленинград" поддержал москвичей и цель протеста. 

Напоним, что ранее на пресс-конференции перед выступлением в Петербурге лидер "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о возможной ситуации с роспуском или воссоединением коллектива. Кроме того, Сергей Шнуров объявил о солд-ауте концерта.

Ранее мы сообщали о том, что отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского.

Видео: Youtube/StarPro,Ленинград | Leningrad, instagram/shnurovs

Теги: группировка ленинград, культура, музыка, шнуров
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

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