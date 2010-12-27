Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского

Россияне улучшили мнение об украинцах после смены власти в стране.

Отношение россиян к Украине значительно улучшилось с назначением Зеленского на должность президента. Об этом сообщили РБК со ссылкой на данные "Левада-центра". Сейчас в стране зафиксирован рекордный с "посткрымского" периода показатель.

Около 56% опрошенных позитивно относятся к соседнему государству. На Украине социологи также поинтересовались уровнем терпимости к россиянам. Их статистика выявила, что отношение к России ухудшилось в пределах погрешности.

Однако в обеих странах люди считают, что Россия и Украина должны быть дружественными и независимыми. Они надеются на открытые границы, отсутствие виз и таможенных пунктов.

Напомним, что последний опрос в России проводился с 26 сентября по 2 октября. Специалисты узнали мнение более 1,6 тысяч человек от 18 лет. Выборка затрагивала как крупные города, так и малонаселенные пункты.

В Украине опрос проходил с 6 по 16 сентября. Социологи спросили мнение у более 2 тысяч граждан. Исследование не затронуло территории ЛНР и ДНР, которые не находятся под управлением украинских властей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский призвал "не делать картинку" для российского ТВ.

Фото: Pixabay.com

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