Сергей Шнуров прокомментировал роспуск группы "Ленинград"

В эти минуты в Петербурге проходит прощальный стадионный концерт группы.

На пресс-конференции перед выступлением лидер "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о возможной ситуации с роспуском или воссоединением коллектива. Об этом рассказал 78.ru.

Музыкант считает, что пик популярности группы был в прошлом году, однако не исключил перспективы долгих "прощальных" концертов.

"Будет ли реюнион, я не знаю, обещать не могу. Мне очень бы хотелось, чтобы "Ленинград" уходил так же долго, как Алла Пугачева", – заявил Шнуров.

Кроме того, Сергей Шнуров объявил о солд-ауте концерта. На стадионе "Газпром Арена" собралось 67 тысяч зрителей.

Фото: ФК "Зенит" / instagram