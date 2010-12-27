Сергей Шнуров прокомментировал роспуск группы "Ленинград"

На пресс-конференции перед выступлением лидер "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о возможной ситуации с роспуском или воссоединением коллектива. Об этом рассказал 78.ru.
Музыкант считает, что пик популярности группы был в прошлом году, однако не исключил перспективы долгих "прощальных" концертов.
"Будет ли реюнион, я не знаю, обещать не могу. Мне очень бы хотелось, чтобы "Ленинград" уходил так же долго, как Алла Пугачева", – заявил Шнуров.
Кроме того, Сергей Шнуров объявил о солд-ауте концерта. На стадионе "Газпром Арена" собралось 67 тысяч зрителей.
Фото: ФК "Зенит" / instagram
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