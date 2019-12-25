Владимир Путин продлил ответные санкции против Запада. Президент России подписал соответствующий указ. Документ размещен на официальном сайте правовой информации. По данным чиновников, ограничения продлены до завершения 2021 года. Речь идет о специальных экономических мерах в отношении государств, которые ранее ввели санкции против РФ.
Обеспечение мер будет контролироваться российским правительством. При необходимости руководство может внести предложения по изменении срока действий указанных санкций.
Ранее Путин заявил о невозможности испортить и так плохие отношения с США.
Фото: Kremlin.ru
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