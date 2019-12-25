Глава РФ подписал соответствующий указ.

Владимир Путин продлил ответные санкции против Запада. Президент России подписал соответствующий указ. Документ размещен на официальном сайте правовой информации. По данным чиновников, ограничения продлены до завершения 2021 года. Речь идет о специальных экономических мерах в отношении государств, которые ранее ввели санкции против РФ.

Обеспечение мер будет контролироваться российским правительством. При необходимости руководство может внести предложения по изменении срока действий указанных санкций.

Ранее Путин заявил о невозможности испортить и так плохие отношения с США.

Фото: Kremlin.ru