Политик прокомментировал отношения между РФ и США.

Владимир Путин заявил о невозможности испортить и так плохие отношения с США. Об этом российский лидер рассказал в интервью журналистам телеканала "Россия 1". Политик оценил текущие отношения с Вашингтоном, а также спрогнозировал их дальнейшие ухудшения.

Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены Владимир Путин, президент России

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о том, что Москва проявит уважение к любому выбору народа США. Кремль готов работать с любым американским президентом. Чиновник добавил, что ему лично импонировал бы больше тот глава Белого дома, который захочет "реанимировать двусторонние отношения".

Россия рассекретила архивы для расследования преступлений фашистов в ВОВ.

Фото: Kremlin.ru