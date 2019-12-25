Владимир Путин заявил о невозможности испортить и так плохие отношения с США. Об этом российский лидер рассказал в интервью журналистам телеканала "Россия 1". Политик оценил текущие отношения с Вашингтоном, а также спрогнозировал их дальнейшие ухудшения.
Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены
Владимир Путин, президент России
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о том, что Москва проявит уважение к любому выбору народа США. Кремль готов работать с любым американским президентом. Чиновник добавил, что ему лично импонировал бы больше тот глава Белого дома, который захочет "реанимировать двусторонние отношения".
Россия рассекретила архивы для расследования преступлений фашистов в ВОВ.
Фото: Kremlin.ru
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