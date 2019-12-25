Путин прибыл в Астраханскую область на военные учения "Кавказ-2020"

Капустин Яр также посетил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Владимир Путин вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу прибыли в Астраханскую область на военные учения "Кавказ-2020". Политики будут наблюдать за действиями военнослужащих, которые тренируются на полигоне Капустин Яр. Сегодня начинается основной этап стратегической подготовки солдат.

Напомним, что действия военных учений разворачиваются с 21 по 26 сентября на полигонах Южного военного округа (Прудбой, Ашулук, Капустин Яр), а также акваториях Черного и Каспийского морей, авиационных базах Арзгирский и Копанской. В мероприятиях участвуют около 80 тысяч человек, включая представителей МЧС и Росгвардии. Также среди участников - гости из Ирана, Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана.

Основной задачей учений является подготовка личного состава и руководства к обеспечению безопасности региона и сохранения мира. Также проверяется готовность вооруженных сил РФ и стран-партнеров к защите национальных интересов в рамках сотрудничества.

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