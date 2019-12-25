Путин подписал закон об ужесточении ответственности за незаконный оборот оружия

Поправки были внесены в УК РФ и Уголовно-процессуальный кодекс России.

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за преступления в сфере оборота оружия, в том числе связанные с его переделкой и незаконной продажей. Соответствующий документ на официальном сайте правовой информации.

Поправки были внесены в УК РФ и Уголовно-процессуальный кодекс России.

Согласно изменениям, незаконный оборот огнестрельного оружия, а также его составляющих и боеприпасов теперь является тяжким преступлением. Нарушение вынесли в отдельную статью (222.2 Уголовного кодекса РФ). Санкции подразумевают до 15 лет лишения свободы.

За незаконное изготовление оружия преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.

В рамках закона также вводится уголовная ответственность за незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 джоулей. За сбыт грозит до четырех лет лишения свободы, за незаконное изготовление - два года.

В отдельную статью, кроме того, выделяется оборот крупнокалиберного оружия и боеприпасов к нему. За это предусмотрены санкции в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, инициатива депутатов Государственной думы об ужесточении ответственности в данных сферах была выдвинута после трагедии в гимназии номер 175 в Казани. Напомним, 11 мая там устроил стрельбу 19-летний Ильназ Галявиев. В результате произошедшего погибли дети. Сообщалось, что у стрелявший имел лицензию на оружие.

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