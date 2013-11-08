Президент подписал указ о запрете продажи оружия и патронов в Петербурге на время Евро-2020

Президент России Владимир Путин подписал указ об обеспечении безопасности при проведении мероприятий чемпионата Европы по футболу в Петербурге, согласно которому на время проведения матчей запретят продажу оружия и патронов.
Помимо этого запрещен оборот взрывчатых веществ, материалов промышленного назначения и изделий на их основе, оборот сильнодействующих и ядовитых веществ, передает телеканал "Санкт-Петербург".
Ранее президент подписал указ, согласно которому со 2 июня по 12 июля будут усилены меры безопасности в Петербурге и Выборгском районе Ленобласти также в связи с проведением чемпионата.
Ранее мы писали, что губернатор предложил ограничить продажу алкоголя в Петербурге во время Евро.
Фото: Piter.tv
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