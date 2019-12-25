Путин отменил поездку в Петербург

Она должна была состояться сегодня, 25 марта.

Владимир Путин отменил визит в Петербург в среду, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передало ТАСС.

Планировалось, что глава государства пробудет в Северной столице два дня — 25 и 26 марта. В итоге встреча с предпринимателями пройдет в Москве. Саммит G20 по видеоконференции также состоится в столице России.

Сегодня президент выступил с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Было решено сделать следующую неделю нерабочей, а также перенести голосование по поправкам в Конституцию.

Фото: kremlin.ru