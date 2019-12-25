Путин проведет заседание совета по культуре и искусству в Петербурге

Визит в Северную столицу состоится уже завтра, 25 марта.

В среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин приедет в Петербург. В Северной столице глава государства проведет два дня.

В первый день Путин проведет заседание Совета по культуре и искусству. На нем политик вручит премии Президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

На следующий день у Владимира Путина запланирован визит на фармацевтический завод "Северная звезда".

Кроме того, глава России примет участие в экстренном саммите G20, который пройдет по видеосвязи. Заседание будет посвящено борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями для мировой экономики.

Фото: kremlin.ru