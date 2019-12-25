Путин проведет заседание совета по культуре и искусству в Петербурге

В среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин приедет в Петербург. В Северной столице глава государства проведет два дня.
В первый день Путин проведет заседание Совета по культуре и искусству. На нем политик вручит премии Президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
На следующий день у Владимира Путина запланирован визит на фармацевтический завод "Северная звезда".
Кроме того, глава России примет участие в экстренном саммите G20, который пройдет по видеосвязи. Заседание будет посвящено борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями для мировой экономики.
Фото: kremlin.ru
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