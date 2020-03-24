Президент России Владимир Путин будет участвовать в экстренном саммите G20 по коронавирусу. Пресс-служба Кремля сообщает, что саммит пройдёт в формате видеоконференции.
G20 будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику, - сказано в официальном сообщении.
Накануне в России сутки выявили еще 57 случаев заражения COVID-19. На данный момент в мире коронавирусом заразилось 384457 человек.
Ранее Путин рассказал о работе больницы в Коммунарке: "работает как часы".
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