Путин о работе больницы в Коммунарке: "работает как часы"

Туда поступают больные коронавирусом и те, у кого подозревают заражение.

Президент России Владимир Путин высказался о работе больницы в Коммунарке. Его оценка звучала так: "работает как часы".

Президент оценил работу врачей в инфекционном центре Коммунарки. Туда поступают больные коронавирусом и те, у кого подозревают заражение.

Действительно все работают у вас, как часики, как хороший механизм слаженный, - отметил глава государства в беседе с главным врачом больницы.

Владимир Путин считает, что врачи эффективно обращаются со спецтехникой и оборудованием. Он также поблагодарил главврача учреждения за грамотно выстроенную работу.

Ранее Путин приехал на стройплощадку больницы в Коммунарке.

Видео: YouTube / VOA News