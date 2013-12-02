Путин обсудил с Макроном поставку газа в рублях и ситуацию на Украине

Макрон стал первым европейским лидером, с которым Путин обсудил вопросы оплаты поставок газа в Европу в рублях.

Во вторник, 29 марта, президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили вопросы поставки газа и ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Макрон стал первым европейским лидером, с которым Путин обсудил вопросы оплаты поставок газа в Европу в рублях. Однако подробностей не приводится. В заявлении пресс-службы Кремля указали, что продолжается обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учётом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей.

По данным Кремля, в разговоре уделили особое внимание гуманитарным вопросам, в частности обстановке в Мариуполе. Путин указал на то, что для разрешения тяжелой ситуации в этом городе "украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие".

Эксперты прокомментировали нежелание западных стран платить за газ в рублях. По словам эксперта, рынок верит Пескову, так как курс доллара сильно снизился. При этом европейские политики продолжают утверждать, что можно пожить и без отопления. Эксперты уверены, что так устроена европейская элита, на рубли они вряд ли согласятся и будут дальше продолжать противостояние.

Макрон после слов Байдена: "не позволил бы себе оскорблять Путина". Президент Франции призвал ни словами, не действиями не заниматься эскалацией конфликта.

Фото: kremlin.ru