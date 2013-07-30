Эксперты прокомментировали нежелание западных стран платить за газ в рублях

По словам экспертов, некоторые европейцы и так уже живут в условиях экономии и ходят в свитерах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу. Ситуацию прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

По словам эксперта, рынок верит Пескову, так как курс доллара сильно снизился. При этом европейские политики продолжают утверждать, что можно пожить и без отопления. Эксперты уверены, что так устроена европейская элита, на рубли они вряд ли согласятся и будут дальше продолжать противостояние.

Кроме того, как выясняется, некоторые европейцы и так несколько лет живут в условиях жесточайшей экономии, однако не все об этом знают, тем более политики.

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