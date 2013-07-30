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Эксперты прокомментировали нежелание западных стран платить за газ в рублях
Сегодня, 17:35
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Эксперты прокомментировали нежелание западных стран платить за газ в рублях

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По словам экспертов, некоторые европейцы и так уже живут в условиях экономии и ходят в свитерах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу. Ситуацию прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

По словам эксперта, рынок верит Пескову, так как курс доллара сильно снизился. При этом европейские политики продолжают утверждать, что можно пожить и без отопления. Эксперты уверены, что так устроена европейская элита, на рубли они вряд ли согласятся и будут дальше продолжать противостояние. 

Кроме того, как выясняется, некоторые европейцы и так несколько лет живут в условиях жесточайшей экономии, однако не все об этом знают, тем более политики. 

Фото: Pixabay

Теги: газ, отопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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