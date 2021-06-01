Макрон после слов Байдена: "не позволил бы себе оскорблять Путина"

Президент Франции призвал ни словами, не действиями не заниматься эскалацией конфликта.

Французский президент Эмманюэль Макрон после слов Байдена заявил, что не позволил бы себе оскорблять Владимира Путина. Такими сведениями глава государства поделился с местными журналистами в эфире телеканала France 3. Политик заметил, что не стал бы так негативно отзываться о российском коллеге наподобие того, как это сделал американский лидер. Таким образом Макрон прокомментировал прессе недипломатичные высказывания главы Белого дома о Владимире Путине, сделанные им во время посещения лагеря украинских беженцев, расположенного на государственной границе Польши и Украины.

Я думаю, что надо опираться на факты и делать все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Я бы не использовал подобного рода слова, потому что я продолжаю вести дискуссии… Эмманюэль Макрон, президент Франции

Президент Франции добавил, что коллективный Запад сделал выбор мне вмешиваться в российско-украинский конфликт военным путем. Он призвал в первую очередь добиться от сторон прекращения огня, а только после этого - требовать полного вывода российских войск с территории Украины. Политик призвал лидеров стран не эскалировать ситуацию ни своими словами, ни действиями.

Госсекретарь Франции: страна в любом случае сохранит отношения с Россией.

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