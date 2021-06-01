Макрон после слов Байдена: "не позволил бы себе оскорблять Путина"

Французский президент Эмманюэль Макрон после слов Байдена заявил, что не позволил бы себе оскорблять Владимира Путина. Такими сведениями глава государства поделился с местными журналистами в эфире телеканала France 3. Политик заметил, что не стал бы так негативно отзываться о российском коллеге наподобие того, как это сделал американский лидер. Таким образом Макрон прокомментировал прессе недипломатичные высказывания главы Белого дома о Владимире Путине, сделанные им во время посещения лагеря украинских беженцев, расположенного на государственной границе Польши и Украины.
Я думаю, что надо опираться на факты и делать все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Я бы не использовал подобного рода слова, потому что я продолжаю вести дискуссии…
Эмманюэль Макрон, президент Франции
Президент Франции добавил, что коллективный Запад сделал выбор мне вмешиваться в российско-украинский конфликт военным путем. Он призвал в первую очередь добиться от сторон прекращения огня, а только после этого - требовать полного вывода российских войск с территории Украины. Политик призвал лидеров стран не эскалировать ситуацию ни своими словами, ни действиями.
Госсекретарь Франции: страна в любом случае сохранит отношения с Россией.
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