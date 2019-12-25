Госсекретарь Франции: страна в любом случае сохранит отношения с Россией

Габриэль Атталь рассказал о регулярных контактах Макрона и Путина.

Государственный секретарь Франции заявил о том, что страна в любом случае сохранит отношения с Россией, как со своим соседом. Он призвал Париж сохранять дипломатические каналы открытыми и поддерживать контакты. Такое мнение чиновник по имени Габриэль Атталь высказал в интервью для местных журналистов с радиостанции France Info.

Россия никуда не переедет - это наш сосед, и она останется им. Отношения с Россией в любом случае будут поддерживаться. Габриэль Атталь, госсекретарь Франции

Чиновник напомнил прессе о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон регулярно говорит по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. В том числе это общение проводится и по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского.

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Фото: YouTube Le Parisien