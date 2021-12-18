По его словам, поток фейковой информации с Запада начался после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.

По мнению французского добровольца, снайпера Эрвана Кастеля, поток фейк-ньюс западных СМИ превратился в цунами. Об этом пишут РИА Новости.

В материале сказано, что добровольцу 58 лет. Он является ветераном французской армии и прибыл в Донбасс, чтобы вступить в ряды Народной милиции еще в феврале 204 года. Кастель рассказал, что уже восемь лет находится на территории Донбасса. По его словам, поток фейковой информации с Запада начался после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.

Ранее мы сообщили, что доброволец рассказал, как украинская сторона убивает людей в Донбассе.

Видео: Telegram / РИА Новости