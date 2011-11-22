Путин назвал "мягко говоря, поспешным" вывод войск западной коалиции из Афганистана

Глава РФ выступил по видеосвязи перед членами ОДКБ.

Российский президент Владимир Путин назвал "мягко говоря, поспешным" вывод войск международной коалиции из Афганистана. Политик также указал на возникшие из-за этого решения региональные проблемы. С заявлением глава государства выступил перед участниками саммита стран Организации Договора о коллективной безопасности по видеосвязи. В России считают обстановку в зоне ответственности ОДКБ не только не стабильной, но и имеющей новые вызовы на внешних границах.

Сразу после поспешного, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов, мы с вами обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией. Владимир Путин, президент РФ

Путин напомнил коллегам, что в прошлый раз члены ОДКБ поддержали позицию о том, что в нынешней ситуации как никогда актуальна тесная координация действий по вопросам безопасности и сплоченность между странами ОДКБ. В России призвали государства быть готовыми обеспечивать мир и стабильность в регионе ответственности.

"Талибан" - запрещенная на территории РФ террористическая организация.

Путин заявил, что в его окружении заболели ковидом несколько десятков человек.

Фото: Kremlin.ru