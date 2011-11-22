Глава РФ объяснил, что пробудет на карантине несколько дней.

Российский президент Владимир Путин заявил, что в его окружении заболели ковидом несколько десятков человек, а не один или два. Об этом информацией политик поделился во время выступления на заседании саммита Организации Договора о коллективной безопасности. Из-за того, что глава государства ушел на карантин, он принял участие в мероприятии по видеосвязи.

Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в моем ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Владимир Путин, президент РФ

По словам российского лидера, он будет соблюдать режим самоизоляции на протяжении нескольких дней. Он извинился перед коллегами за то, что не имеет возможности присутствовать, пожать руку и обнять участников на саммите ОДКБ лично. При этом глава страны подчеркнул, что Москва заинтересована в мероприятии, пусть и в дистанционном для себя формате.

Путин назвал электронное голосование безопасным.

Фото и видео: Kremlin.ru