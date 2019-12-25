Глава РФ рассказал о том, что отдать голоса за кандидатов на пост депутатов ГД можно электронным способом.

Российский президент Владимир Путин назвал электронное голосование безопасным, так как этот момент контролируют новые технологии. Глава государства призвал население страны отдать свои голоса для представителей новой нижней палаты парламента.

Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день, начиная с 17 сентября: прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что голосование в Государственную Думу РФ состоится в 2021 году в период с 17 по 19 сентября. Депутаты будут избраны по смешанной системе: 225 кандидатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

Путин: России "нужен сильный парламент".

Фото: Kremlin.ru