Глава РФ призвал народ участвовать в выборах депутатов Госдумы.

Российский президент Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии выборов в Государственную Думу. По мнению политика, стране "нужен сильный парламент". Глава государства уточнил, что избрание членов нижней палаты законодательного органа является важнейшим событием для РФ, в котором все заинтересованы. Он надеется, что в ГД придут авторитетные и деятельные люди, которые выполнят данные избирателям обещания, оправдать надежды и выполнить наказы общества.

Дорогие друзья! В ближайшие дни — 17-го, 18-го и 19 сентября — состоятся выборы депутатов Государственной думы. Избрание её нового состава — безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны. Владимир Путин, президент РФ

Путин подчеркнул, что от конструктивного взаимодействия между законодательной и исполнительной властями будет многое зависеть в России. В частности, благодаря обновленной Конституции РФ Госдума имеет полномочия утверждать кандидатуры главы правительства, его заместителей и федеральных министров.

Оливер Стоун заявил, что Путин не позволил США завоевать Россию.

Фото: Kremlin.ru