Дмитрий Козак стал третьим заместителем Путина.

Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента. Официальные указы опубликованы на интернет-портале правовой информации. Все документы о новых назначениях вступают в законную силу с момента подписания. Об этом сообщили "РИА Новости".

Ранее Максим Орешкин занимал должность главы Минэкономразвития. Владимир Мединский находился на должности руководителя Министерства культуры. Чиновники лишились рабочих мест после ухода в отставку правительства Дмитрия Медведева.

Еще одним назначением отметился Дмитрий Козак. Он перешел из министерского кресла на пост третьего заместителя главы администрации президента России. До этого момента у Владимира Путина было только двое заместителей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Орешкин поспорил с Браудером о будущем России.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

