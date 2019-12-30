Орешкин поспорил с Браудером о будущем России

Стороны привели свои аргументы.

Максим Орешкин поспорил с инвестором Биллом Браудером о будущем России. Об этом сообщили в "РБК". Стороны встретились друг с другом в Давосе на Всемирном форуме. Предприниматель и по совместительству основатель британского фонда Hermitage Capital напомнил россиянину о коррупции и давлении на бизнес. Он усомнился в позитивных изменениях в экономике РФ. Бывший глава экономического развития страны заметил, что страну ждет "однозначно позитивное" будущее.

Также Браудер напомнил о деле аудитора Сергея Магницкого. Он считает, что мужчину убили, а преступление покрывается государством. Максим Орешкин заявил, что не входил в правительство, когда разворачивалось данное дело.

Ранее Piter.tv писал о том, что Орешкин назвал недопустимым уровень неравенства в России.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

