Орешкин назвал недопустимым уровень неравенства в России

Бывший министр экономразвития отметил, что ситуация с глобальным неравенством улучшается.

Максим Орешкин заявил о недопустимо высоком уровне социально-экономического неравенства в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, передает РБК.

Бывший министр экономразвития отметил, что ситуация с глобальным неравенством снижается. Этому способствует рост развивающихся экономик, как в Китае и Индии. В России снижение неравенства происходит недостаточно быстро, отметил Орешкин. Немного исправить ситуацию помогли майские указы Путина в 2012 году по зарплатам в сфере образования и здравоохранения.

Орешкин заявил, что глобальное неравенство сейчас на максимуме с 1930-1940-х. Бывший министр отметил, что в мире мало стран, где снижался бы внутренний уровень неравенства.

Видео: Высшая школа экономики, Минэкономразвития России