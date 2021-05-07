Путин: надежность вакцины Moderna станет понятна через десять лет

Глава РФ оценил безопасность американской вакцины от коронавируса.

Российский президент Владимир Путин считает, что надежность вакцины Moderna станет понятна только через десять лет, после многолетнего использования и анализа результатов вакцинирования. Об этом политик сообщил на видеоконференции при общении с вице-премьером Татьяной Голиковой. Спикер уточнил, что оценить надежность и эффективность российской разработки для профилактики коронавируса можно уже сейчас.

На мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания Pfizer, причем борется у себя на рынке достаточно агрессивно. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны заявил, что из докладов отечественных и зарубежных специалистов говорится о том, что вакцина Moderna будет представлять из себя инновационный, очень современный препарат. При этом вакцины из РФ основаны на технологиях, которые применялись медиками десятилетия.

Всемирный конгресс вакцин выбрал лучший препарат против COVID-19.

Фото: Kremlin.ru

Видео: YouTube / Россия 24