Путин потребовал повысить темпы тестирования и вакцинации

Президент России Владимир Путин потребовал скорректировать объемы тестирования по коронавирусу и объемы вакцинации. Об этом глава государства заявил на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.
Глава государства посчитал оправданным решение увеличить майские праздники. Он считает, что темпы вакцинации в стране по-прежнему низкие. По его мнению, управленческим командам рано расслабляться.
У нас продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, количество тех, кто выздоровел, увеличивается.
Владимир Путин, президент РФ
Российский лидер подчеркнул, что россияне отдыхают, и это очень хорошо. Он дал поручение направлять лаборатории и передвижные мобильные пункты тестирования к людям. Президент напомнил, что по словам Голиковой, за праздники темпы тестирования и вакцинации снизились сразу в нескольких регионах.
Ранее мы сообщили, что в России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт".
Видео: YouTube / Россия 24
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