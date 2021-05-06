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Путин потребовал повысить темпы тестирования и вакцинации

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Российский лидер запросил мнение Голиковой о текущей ситуации в стране.

Президент России Владимир Путин потребовал скорректировать объемы тестирования по коронавирусу и объемы вакцинации. Об этом глава государства заявил на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Глава государства посчитал оправданным решение увеличить майские праздники. Он считает, что темпы вакцинации в стране по-прежнему низкие. По его мнению, управленческим командам рано расслабляться.

У нас продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, количество тех, кто выздоровел, увеличивается.

Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер подчеркнул, что россияне отдыхают, и это очень хорошо. Он дал поручение направлять лаборатории и передвижные мобильные пункты тестирования к людям. Президент напомнил, что по словам Голиковой, за праздники темпы тестирования и вакцинации снизились сразу в нескольких регионах.

Ранее мы сообщили, что в России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт".

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: вакцинация, владимир путин, коронавирус, пцр-тест, татьяна голикова, тестирование
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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