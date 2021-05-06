В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт". Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение РФПИ.
Накануне президент России Владимир Путин заявил на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой, что "Спутник Лайт" готов регистрации.
Знаю, что сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина "Спутник Лайт". Я бы попросил вас тоже это прокомментировать и объяснить, что это такое.
Владимир Путин, президент РФ
В сообщении сказано, что показатель эффективности составил около 80% на основании анализа данных с 28 дня после получения иммунизации гражданами РФ в рамках программы массовой вакцинации в период с 5 декабря 2020 года – 15 апреля 2021 года.
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