По его словам, Турция достигла определенных соглашений с правительством Ливии.

Турция и Германия выступили за вывод иностранных боевиков из Ливии. Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Накануне Чавушоглу пообщался с немецким коллегой Хайко Маасом. Он подчеркнул, что Турция и Германия намерены поддержать новообразованное правительство в Ливии. По его словам, все иностранные наемники должны покинуть территорию. Также Чавушоглу уточнил, что присутствие турецких ВС в североафриканской стране не попадает под данное требование.

Чавушоглу подчеркнул, что переговоры с немецкой стороной прошли в позитивной атмосфере. Теперь Турция ожидает от ЕС "конкретных шагов".

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Видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu