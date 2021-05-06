Зеленский на встрече с Блинкеном рассказал про вездесущих русских

Оглядев собравшихся, Зеленский заключил "они здесь, они везде".

Президент Украины Владимир Зеленский пошутили про вездесущих русских. Об этом политик заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Госсекретарь США прибыл на Украину утром 6 мая. Он побеседовал с главой государства после встречи с депутатами Верховной рады и главой МИД. Украинский лидер поинтересовался у журналистки ВВС, понимает ли она его слова. Девушка заверила, что у неё синхронный русский перевод. В ответ политик отшутился и отметил "русское присутствие везде".

Ранее мы сообщили, что Зеленский поблагодарил США за поддержку суверенитета Украины

Видео: Facebook / Офіс Президента України