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Зеленский на встрече с Блинкеном рассказал про вездесущих русских

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Оглядев собравшихся, Зеленский заключил "они здесь, они везде".

Президент Украины Владимир Зеленский пошутили про вездесущих русских. Об этом политик заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Госсекретарь США прибыл на Украину утром 6 мая. Он побеседовал с главой государства после встречи с депутатами Верховной рады и главой МИД. Украинский лидер поинтересовался у журналистки ВВС, понимает ли она его слова. Девушка заверила, что у неё синхронный русский перевод. В ответ политик отшутился и отметил "русское присутствие везде".

Ранее мы сообщили, что Зеленский поблагодарил США за поддержку суверенитета Украины

Видео: Facebook / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, россия, русские, энтони блинкен
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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