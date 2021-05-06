Зеленский поблагодарил США за поддержку суверенитета Украины

Зеленский был поражен политикой Вашингтона.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность США за поддержку суверенитета. Об этом стало известно после встречи украинского лидера с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Накануне состоялся брифинг с делегацией США. Зеленский указал, что "команда прекрасно ориентируется в том, что происходит". По его словам, это является с одной стороны плюсом, а с другой – минусом. Украинский президент уточнил, что США в курсе ситуации на Донбассе. Глава государства убежден, что Вашингтон умеет поддерживать не только на словах.

Напомним, что в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против ЛНР и ДНР. Они сообщили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Ранее мы сообщили, что Россия планирует новые поставки "Спутника V" в Армению.

Видео: Facebook / Офіс Президента України