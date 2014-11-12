Всемирный конгресс вакцин выбрал лучший препарат против COVID-19

Лучшей вакциной признан препарат от американской компании Moderna.

Эксперты Всемирного конгресса вакцин озвучили лучший препарат против коронавируса. Об этом сказано на сайте конференции.

Также специалисты посчитали лучшими вакцины "Спутник V" от Центра им. Гамалеи, американские Janssen и Novavax, канадский препарат Modicago, вакцину AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и разработку индийской фармкомпании Bharat Biotech. Помимо этого, в шорт-листе оказался препарат для животных Zoetis. Как именно происходил отбор вакцин не уточняется.

Напомним, что Всемирный конгресс вакцин проводится при участии международных экспертов и ученых, занимающихся проблемами разработки и распространения препаратов. Мероприятия проводят уже более 20 лет.

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