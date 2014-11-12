Всемирный конгресс вакцин выбрал лучший препарат против COVID-19

Эксперты Всемирного конгресса вакцин озвучили лучший препарат против коронавируса. Об этом сказано на сайте конференции.
Также специалисты посчитали лучшими вакцины "Спутник V" от Центра им. Гамалеи, американские Janssen и Novavax, канадский препарат Modicago, вакцину AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и разработку индийской фармкомпании Bharat Biotech. Помимо этого, в шорт-листе оказался препарат для животных Zoetis. Как именно происходил отбор вакцин не уточняется.
Напомним, что Всемирный конгресс вакцин проводится при участии международных экспертов и ученых, занимающихся проблемами разработки и распространения препаратов. Мероприятия проводят уже более 20 лет.
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Фото: pexels
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