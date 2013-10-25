В ФРГ назвали Вашингтон крепким союзником.

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила об изменении баланса сил в мире из-за России. Об этом глава правительства Германии заявила коллегам на онлайн-заседании консервативной фракции бундестага ХДС/ХСС. Мероприятие посвящено будущему трансатлантического развития Берлина.

Только совместно с США мы можем эффективно участвовать в глобализации, мы гораздо сильнее, если мы разделяем общие позиции. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

По мнению политика, в настоящее время НАТО сталкивается с изменением в распределении сил. Особое беспокойство у Вашингтона вызывает Китай, который поставил перед собой задачу усилиться в экономическом и политическом планах. Также Меркель заметила "частично агрессивное поведение" Москвы. Среди остальных внешних вызовов в Берлине отметили климатическую угрозу и пандемию коронавируса.

Меркель связала поддержку роста военных расходов до 2% ВВП с политикой в адрес России.

Фото: YouTube/phoenix