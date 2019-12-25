Меркель: по "Северному потоку - 2" у США и ФРГ нет единой оценки

Канцлер Германии дала оценку трансатлантическим отношениям Берлина.

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что по "Северному потоку - 2" у США и ФРГ нет единой оценки. Такое заявление глава правительства сделала во время онлайн-конференции политической партии ХДС/ХСС в Бундестаге. Заседание посвящено трансатлантическим отношениям Берлина.

Нет единой оценки… по теме "Северного потока - 2". Важно для меня в связи с этим, что мы преследуем одинаковую политику по отношению к Украине, и чтобы именно Украина по вопросам транзита и поставок газа оставалась важным партнером. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Напомним, что проект российского газопровода "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода с общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Объект пройдет по побережью России через Балтийское море до Германии. К 31 марта готовность проекта составила 95 процента. Рабочим осталось уложить около 121 км.

Меркель назвала продление СНВ-3 между Россией и США "важным сигналом".

Фото: YouTube/ZDFheute Nachrichten