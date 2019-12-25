Канцлер Германии выступила с поддержкой СНВ-3.

Немецкий канцлер Ангела Меркель назвала продление СНВ-3 между Россией и США "важным сигналом". Такое заявление чиновница сделала во время онлайн-заседания фракции ХДС/ХСС в Бундестаге. Мероприятие посвящено будущему трансатлантических отношений Берлина.

Продление СНВ-3 стало важным сигналом, и мы надеемся, что это предоставит пространство для дальнейших шагов по вопросам разоружения и контроля над вооружениями. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Напомним, что Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. С 3 февраля текущего года в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для того, чтобы в законную силу вступили договоренности о продлении срока действия СНВ-3.

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Фото: YouTube/BILD