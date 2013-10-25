Меркель связала поддержку роста военных расходов до 2% ВВП с политикой в адрес России

В ФРГ в Бундестаге прошла встреча, посвященная будущему трансатлантических отношений Берлина.

Канцлер Германии Ангела Меркель связала поддержку роста военных расходов до 2 процентов от национального ВВП с политикой в адрес России. Такое заявление немецкая чиновница сделала в ходе онлайн-заседания с членами фракции ХДС/ХСС в Бундестаге. Встреча посвящена развитию трансатлантических отношений с Берлином.

Мы как и прежде привержены цели повышения расходов на оборону в 2%" от ВВП. Эта цель была обновлена. Это во многом связано с обороной в направлении России. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Напомним, что на саммите НАТО в Уэльсе в сентября 2014 года страны военного альянса достигли договоренности о том, что весь блок на протяжении десяти лет увеличит стаю расходов на оборону до 2% от ВВП. Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о планах правительства достигнуть этой цели к 2031 году.

Меркель: по "Северному потоку - 2" у США и ФРГ нет единой оценки.

Фото: YouTube/phoenix