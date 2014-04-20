Глава РФ напомнил о важности Каспийского региона.

Российский президент Владимир Путин надеется, что иранская ядерная сделка будет восстановлена в прежних рамках. Такое заявление политик сделал по поводу комплекса мер Совместного всеобъемлющего плана действий. Лидер страны напомнил членам Совета безопасности РФ о том, что Тегеран является одним из участников "каспийской пятерки".

...И мы сможем, в том числе и в Каспийском регионе, выстраивать полноценные отношения со всеми участниками этого каспийского клуба, реализовывать в полном объеме все планы, которые мы для себя имеем в виду. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства обратил внимание коллег на то, что Каспийский регион важен для РФ. В частности, речь идет о проведении в нем экономической деятельности, сотрудничестве с ближайшими партнерами и союзниками, обеспечении национальной безопасности. На данном участке Москва реализует масштабные проекты В качестве примера Путин привел энергетическую программу.

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Фото: Kremlin.ru