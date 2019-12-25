Путин допустил свой уход на карантин из-за COVID-19

По словам президента, в его окружении "проблемы возникают с этим ковидом".

Президент России Владимир Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за распространения COVID-19. Об этом российский лидер заявил в ходе общения с паралимпийцами по итогам их награждения в Кремле.

Даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг. Владимир Путин, президент РФ

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в беседе с "РИА Новости", что Путин выражался "образно", когда говорил о карантине.

Напомним, в ходе прямой линии в конце июня текущего года российский лидер заявил, что привился от коронавируса препаратом "Спутник V". Вакцинация прошла весной, однако политик уточнил, что ему рекомендовали не говорить наименование вакцины, чтобы не создавать дополнительных конкурентных преимуществ.

Кроме того, глава государства и губернатор Тверской области Игорь Руденя ранее в ходе совещания в Кремле затронули тему вакцинации против COVID-19. По словам последнего, в настоящее время большой популярностью среди тверичан пользуется препарат "Спутник V". Руденя заявил, что у него "больше 15 тысяч единиц" антител. Путин ответил, что у него "держатся все эти показатели хорошо".

Ранее Путин поручил проиндексировать зарплаты силовиков и военных выше инфляции.

Фото: kremlin.ru