Путин поручил проиндексировать зарплаты силовиков и военных выше инфляции

Поручение должно быть реализовано до 1 октября текущего года.

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров страны предусмотреть в бюджете средства на индексацию денежного довольствия военных. Данное поручение опубликовано на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации: при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть: бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции. из поручения президента РФ

Отмечается, что поручение глава государства дал по итогам очередного съезда партии "Единая Россия". Оно должно быть реализовано до 1 октября текущего года.

Напомним, в августе Путин подписал указы о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. В первую категорию вошли военнослужащие по контракту, а также курсанты военных учебных заведений, которые не заключили договор на прохождение службы. Во вторую - прокуроры, сотрудники Следственного комитета, Федеральной службы исполнения наказаний, полиции, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб.

Ранее профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что для получения социальных доплат пенсионерам не придется подавать заявления на перерасчет.

Фото: kremlin.ru