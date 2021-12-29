Путин: цитата про красавицу и Украину не имела личного измерения

Путин ответил на слова Зеленского, который ответил на слова Путина.

Российский президент Владимир Путин заявил, что цитата "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица" относительно Украины не имела личного измерения. Об этом глава государства рассказал, отвечая на вопрос журналиста во время совместной пресс-конференции с представителем Казахстана в Кремле.

Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения. Владимир Путин, президент РФ

Политик добавил, что цитата была связана с призывом к Киеву выполнять взятые на себя минские соглашения. Ранее Владимир Зеленский оценил высказывание российского коллеги. Он заметил, что Украина действительно является "красавицей", но при этом отверг формулировку "моя".

Путин призвал подготовить судебную систему к применению цифровых технологий.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

