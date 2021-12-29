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Путин призвал подготовить судебную систему к применению цифровых технологий
Сегодня, 14:38
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Путин призвал подготовить судебную систему к применению цифровых технологий

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Глава РФ рассказал о внедрении новых технологий в работу судов.

Российский президент Владимир Путин призвал подготовить судебную систему к широкому применению цифровых технологий. Такое заявление глава государства сделал на совещании с представителями судебных инстанций общей юрисдикции и арбитража. Политик уточнил, что в частности имеет в виду использование технологий по дистанционному участию в заседаниях и ознакомлении с материалами дел в электронном виде.

С декабря прошлого года принят федеральный закон, который предусматривает дистанционное участие в судебных заседаниях, а также возможность знакомиться с материалами дела, отправлять и получать документы в электронном виде.

Владимир Путин, президент РФ

При этом судебной системе важно обеспесивать на высоком уровне защиту прав физических и юридических лиц в стране.

\Зеленский прокомментировал фразу Путина "терпи, моя красавица".

Фото: Kremlin.ru
 

Теги: владимир путин, судебная система, суды, цифровые технологии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество,

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