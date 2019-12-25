Путин анонсировал новую систему оплаты труда всех медработников

Новая модель предусматривает прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок.

Президент России Владимир Путин сообщил, что в РФ будет создана новая модель оплаты труда сотрудникам сферы здравоохранения. Об этом он сказал в ходе своего видеообращения по случаю Дня медицинского работника.

По его словам, данная модель предусматривает единый во всех субъектах государства размер базового оклада и прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок.

Безусловно, ваш благородный напряженный труд незаменим всегда и он должен справедливо и достойно оплачиваться. Владимир Путин, президент РФ

Он отметил, что отлаживаться и внедряться современная модель будет совместно с работниками сферы здравоохранения, опираясь на предложения медицинского сообщества РФ.

Ранее Путин призвал запустить в 2021 году программу медицинской реабилитации. На проект из федерального бюджета будет направлено не менее 100 млрд рублей. Основной объем денежных средств уйдет на период до 2026 года.

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