Путь Швеции в НАТО "минируют" террористические структуры, заявил Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу рассказал, почему Анкара не может сказать "да" вступлению Стокгольма в состав военного блока.

Путь Швеции в НАТО "минируют" террористические структуры. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами сделал глава турецкого министерства по иностранным делам Мевлют Чавушоглу. Дипломат полагает, что власти официального Стокгольма прекрасно понимают, что сознательно наступают на данные мины. Однако при желании у северной страны есть возможности по тому, чтобы обезопасить собственную дорогу на пути к Североатлантическому военному альянсу.

Мы не можем "награждать" тех, кто не выполняет данных слов. После выполнения обязательств, взятых Стокгольмом, Анкара будет готова обсудить вопрос. Однако в создавшейся ситуации Турция не может сказать "да". Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Министр внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Финляндия и Швеция на фоне украинского кризиса в мае 2022 года передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу свои заявки на вступление в блок. Изначально Анкара заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, однако уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в сфере безопасности. Этот документ учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки в НАТО не ратифицировали лишь две европейские страны из 30 участников альянса - это Венгрия и Турция.

Глава МИД Турции усомнился в союзничестве стран, закрывших консульства в Стамбуле.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu