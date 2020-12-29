Сенатор прокомментировал дерусификацию Украины.

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял попытки Киева выставить Королева и Айвазовского украинцами. Об этом парламентарий написал в собственном Telegram-канале. Он также прокомментировал использование украинского языка во всех сферах жизни.

Не помогут неумные попытки приписать Украине Королева, Малевича, Куинджи, Айвазовского и других крупных ученых и деятелей культуры. Они не говорили по-украински, творили в Москве или Петербурге и в мире их украинцами не считают Алексей Пушков, российский сенатор

Спикер парламента отметил, что Киев пытается стать "безнадежной культурной провинцией Европы". Эксперт уверен, что именно к этому Украину приведет "вытравление" русского языка из страны. Пушков уточнил, что ранее Киев считался крупным научным и культурным центром. Однако это было в то время, когда город находился в составе Советского союза.

Россия ответила Украине гифкой на пост о "краже" Королева.

Фото: Piter.tv