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Пушков высмеял попытки Киева выставить Королева и Айвазовского украинцами
Сегодня, 15:15
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lesjasap

Пушков высмеял попытки Киева выставить Королева и Айвазовского украинцами

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Сенатор прокомментировал дерусификацию Украины.

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял попытки Киева выставить Королева и Айвазовского украинцами. Об этом парламентарий написал в собственном Telegram-канале. Он также прокомментировал использование украинского языка во всех сферах жизни.

Не помогут неумные попытки приписать Украине Королева, Малевича, Куинджи, Айвазовского и других крупных ученых и деятелей культуры. Они не говорили по-украински, творили в Москве или Петербурге и в мире их украинцами не считают

Алексей Пушков, российский сенатор 

Спикер парламента отметил, что Киев пытается стать "безнадежной культурной провинцией Европы". Эксперт уверен, что именно к этому Украину приведет "вытравление" русского языка из страны. Пушков уточнил, что ранее Киев считался крупным научным и культурным центром. Однако это было в то время, когда город находился в составе Советского союза.

Россия ответила Украине гифкой на пост о "краже" Королева.

Фото: Piter.tv

Теги: алексей пушков, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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