Пушков оценил планы по импичменту Байдена

Члены Республиканской партии уже хотят объявить Байдену импичмент.

Российский сенатор Алексей Пушков оценил планы по импичменту для избранного президента США Джо Байдена. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

По словам политика, замышляемый импичмент для Дональда Трампа вернётся Байдену бумерангом, так как второй сильно упрощает данную процедуру. Пушков заявил, что члены Республиканской партии уже хотят объявить ему импичмент из-за коррупционных скандалов.

Так, например, отметил Пушков, если в 2022-м году республиканцы на выборах сократят разрыв с демократами в палате представителей, то Байден сам может пройти через процедуру импичмента.

Ранее ВВС США раскрыли подробности об истребителе шестого поколения.

Фото: pixabay.com