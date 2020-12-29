Россия ответила Украине гифкой на пост о "краже" Королева

Дипломаты напомнили Киеву об общем прошлом двух стран.

Россия ответила Украине гифкой на пост о "краже" Сергея Королева. Дипломаты разместили в социальных сетях пост с анимированной картинкой из мультфильма "Жил-был пес", созданного по украинской сказке. Они уточнили, что мультфильм создан московской студией в 1982 году. Таким образом посольство решило напомнить коллегам, что страны объединяет общее прошлое. Ранее Киев возмутился тем, что "Роскосмос" напомнил о 114-летии советского конструктора.

Внимание, воровство! Гений ракетно-космической техники Сергей Королев, называвший себя украинцем, родился: Житомир; вырос: Нежин, Киев; учился: Одесса, Киев Twitter-аккаунт украинских представителей

Украинские представители заметили, что после этого Сергей Королев подвергался пыткам и отправлен в заключение. Он провел шесть лет в Москве. Колыме и Казани. Рядом с этими городами дипломаты разместили российские флаги. В ответ на это российские дипломаты написали пост с вопросом: "Правда "Внимание, воровство" или Украина начала дорожить оветским наследием?".

Маск по-русски назвал советского конструктора Королева великолепным.



